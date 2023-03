Inter-Juve, oggi ma non solo: aprile mese bollente. 9 partite, due incroci e un’udienza

Inter e Juve si sfidano oggi nel derby d'Italia. Le due squadre si incontreranno anche in aprile per le semifinali di Coppa Italia

"Aprile sarà un mese dirimente perché, oltre ai quarti di finale delle tre coppe europee e alle semifinali di Coppa Italia. Ci sarà anche l’udienza al Collegio di Garanzia del Coni nella quale verrà esaminato il ricorso juventino contro i 15 punti di penalizzazione. Di sicuro chi concorre per un traguardo (vale anche per chi mira a un posto in Europa League o in Conference) saprà con esattezza quale limite deve raggiungere o quale posizione difendere", riporta Repubblica.