Inter, con la Juve cambiano gli interpreti: Bastoni dal 1′. Ballottaggio a centrocampo

Il tecnico dell'Inter Inzaghi pensa a una formazione più equilibrata per affrontare la Juventus di Allegri

Andrea Della Sala

Dopo la vittoria con lo Sheriff in Champions League, l'Inter ora dovrà superare l'ostacolo Juventus. I bianconeri sembrano aver ritrovato solidità e non possono permettersi di perdere altro terreno in campionato. Così come l'Inter che vuole reagire dopo la sconfitta con la Lazio.

"Domenica cambieranno anche gli interpreti. In fascia destra si rivedrà Darmian, certamente più disciplinato di Dumfries, più attento a leggere la partita anche a palla lontana. In difesa si riprenderà la maglia da titolare Bastoni: è vero che anche lui, come Dimarco, è stato visto arrivare con costanza al limite dell’area dello Sheriff. Ma le caratteristiche dei due sono chiaramente differenti e la tenuta difensiva del numero 95 è certamente superiore rispetto all’ex Verona. A loro due Inzaghi chiederà con più semplicità attenzione alle marcature preventive. È in questo modo che ci si difende dalle ripartenze, ovvero il lavoro che i difensori devono fare quando il pallone ce l’ha l’Inter, pensando...«negativo», immaginando una riconquista altrui e un contrattacco immediato", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Vidal punta una maglia da titolare. Ma in quella posizione Inzaghi ritroverà anche Calhanoglu: il ballottaggio tra il cileno e l’ex milanista animerà la vigilia. E il turco regalerebbe a Inzaghi una buona gestione del pallone, la capacità di dettare i ritmi garantendo un aiuto prezioso a Brozovic in fase di avvio dell’azione. Gestire, non solo accelerare. L’Inter ha bisogno di riequilibrarsi", aggiunge il quotidiano