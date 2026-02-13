Tutto pronto per il Derby d’Italia tra Inter e Juventus, gara valida per la 25ª giornata di Serie A, che si giocherà a San Siro.
Inter-Juventus, chi ha vinto più derby d’Italia? Il bilancio dei precedenti
Un match dal fascino unico, dove storia, statistiche e talento individuale si intrecciano per una sfida che promette spettacolo.
PRECEDENTI
I confronti tra Inter e Juventus in Serie A sono 185, record assoluto di sfide nella storia del campionato a girone unico, al pari dei match tra i nerazzurri e la Roma.
In casa nerazzurra, i precedenti sono 92, con l’Inter avanti nel bilancio: 37 vittorie, 25 successi bianconeri e 30 pareggi. Negli ultimi tre incontri a San Siro sono stati segnati 16 gol (media 5,3 a gara), dopo sei match con soli nove centri complessivi (1,5 a gara).
Curiosità: sarà la prima volta che Inter e Juventus si sfidano il 14 febbraio, giorno di San Valentino, in tutte le competizioni dal 1929/30. L’ultimo confronto casalingo tra le due squadre risale al 4-4 del 27 ottobre 2024, unico Derby d’Italia in Serie A con più di tre gol per parte.
Negli ultimi nove incontri a San Siro, il bilancio è in perfetto equilibrio: 3 vittorie a testa e 3 pareggi.
(Fonte: Inter.it)
