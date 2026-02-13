Inter-Juventus, chi ha vinto più derby d’Italia? Il bilancio dei precedenti

I numeri e le curiosità per il big match tra nerazzurri e bianconeri, valido per la 25ª giornata di campionato

I confronti tra Inter e Juventus in Serie A sono 185, record assoluto di sfide nella storia del campionato a girone unico, al pari dei match tra i nerazzurri e la Roma.

In casa nerazzurra, i precedenti sono 92, con l’Inter avanti nel bilancio: 37 vittorie, 25 successi bianconeri e 30 pareggi. Negli ultimi tre incontri a San Siro sono stati segnati 16 gol (media 5,3 a gara), dopo sei match con soli nove centri complessivi (1,5 a gara).