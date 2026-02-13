fcinter1908 ultimora Marsiglia, scelto il sostituto di De Zerbi: manca solo l’ufficialità, ecco chi è

ultimora

Marsiglia, scelto il sostituto di De Zerbi: manca solo l’ufficialità, ecco chi è

De Zerbi
Secondo i media francesi mancherebbe soltanto l'ufficialità: Beye sta risolvendo alcune pendenze con il Rennes
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Habib Beye verso la panchina dell'Olympique Marsiglia. L'ex stella dei marsigliesi ad inizio anni 2000 è il profilo individuato dal dg Medhi Benatia per sostituire l'italiano Roberto De Zerbi, esonerato nei giorni scorsi.

Marsiglia, scelto il sostituto di De Zerbi: manca solo l’ufficialità, ecco chi è- immagine 2
Getty Images

Secondo i media francesi mancherebbe soltanto l'ufficialità: Beye sta risolvendo alcune pendenze con il Rennes, squadra che allenava fino alla scorsa settimana. Il club francese lunedì ha annunciato il suo esonero dopo che la quarta sconfitta consecutiva della squadra.

Marsiglia, scelto il sostituto di De Zerbi: manca solo l’ufficialità, ecco chi è- immagine 3

Il contratto di Beye con il Rennes sarebbe scaduto a giugno: una clausola prevedeva la proroga in caso di qualificazione per le competizioni europee della prossima stagione.

Beye, ex nazionale del Senegal, ha giocato come difensore per il Marsiglia dal 2003 al 2007.

(Fonte: ANSA)

Leggi anche
Pastore: “Juve uno dei nervi scoperti rimasti per l’Inter. Per Chivu serata...
Pedullà: “Quando Spalletti scoprì nel 2019 che l’Inter aveva preso Conte decise...

© RIPRODUZIONE RISERVATA