Inter-Juventus, più di 75mila spettatori: ecco l’incasso lordo, il 2o maggiore della storia

75.515 gli spettatori presenti a San Siro per il derby d'Italia di questa sera tra Inter e Juventus: questo il dato comunicato dal club nerazzurro
Marco Astori
Marco Astori 

75.515 gli spettatori presenti a San Siro per il derby d'Italia di questa sera tra Inter e Juventus: questo il dato comunicato dal club nerazzurro.

Incasso complessivo lordo di 8.587.129€ per il club di Viale della Liberazione: secondo incasso della storia della Serie A dopo Inter-Milan del 23/11/2025

