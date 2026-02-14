75.515 gli spettatori presenti a San Siro per il derby d'Italia di questa sera tra Inter e Juventus: questo il dato comunicato dal club nerazzurro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter-Juventus, più di 75mila spettatori: ecco l’incasso lordo, il 2o maggiore della storia
ultimora
Inter-Juventus, più di 75mila spettatori: ecco l’incasso lordo, il 2o maggiore della storia
75.515 gli spettatori presenti a San Siro per il derby d'Italia di questa sera tra Inter e Juventus: questo il dato comunicato dal club nerazzurro
Incasso complessivo lordo di 8.587.129€ per il club di Viale della Liberazione: secondo incasso della storia della Serie A dopo Inter-Milan del 23/11/2025
© RIPRODUZIONE RISERVATA