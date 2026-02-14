Siamo lieti di confermare la nomina di Igor Tudor ad allenatore della squadra maschile fino al termine della stagione, subordinatamente al permesso di lavoro. Igor si unisce a noi con un obiettivo chiaro: migliorare le prestazioni, ottenere risultati e farci risalire in classifica in Premier League. Il suo mandato è chiaro: portare organizzazione, intensità e competitività alla squadra in una fase decisiva della stagione.