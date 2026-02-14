Igor Tudor è il nuovo allenatore del Tottenham. Il tecnico croato, licenziato dalla Juventus a fine ottobre, prende il posto dell'esonerato Frank alla guida degli Spurs.
Tottenham, UFFICIALE: scelto il nuovo allenatore, panchina assegnata a Tudor
Il tecnico croato, licenziato dalla Juventus a fine ottobre, prende il posto dell'esonerato Frank alla guida degli Spurs
Questo il comunicato:
Siamo lieti di confermare la nomina di Igor Tudor ad allenatore della squadra maschile fino al termine della stagione, subordinatamente al permesso di lavoro. Igor si unisce a noi con un obiettivo chiaro: migliorare le prestazioni, ottenere risultati e farci risalire in classifica in Premier League. Il suo mandato è chiaro: portare organizzazione, intensità e competitività alla squadra in una fase decisiva della stagione.
