Tottenham, UFFICIALE: scelto il nuovo allenatore, panchina assegnata a Tudor

Il tecnico croato, licenziato dalla Juventus a fine ottobre, prende il posto dell'esonerato Frank alla guida degli Spurs
Fabio Alampi Redattore 

Igor Tudor è il nuovo allenatore del Tottenham. Il tecnico croato, licenziato dalla Juventus a fine ottobre, prende il posto dell'esonerato Frank alla guida degli Spurs.

Questo il comunicato:

Siamo lieti di confermare la nomina di Igor Tudor ad allenatore della squadra maschile fino al termine della stagione, subordinatamente al permesso di lavoro. Igor si unisce a noi con un obiettivo chiaro: migliorare le prestazioni, ottenere risultati e farci risalire in classifica in Premier League. Il suo mandato è chiaro: portare organizzazione, intensità e competitività alla squadra in una fase decisiva della stagione.

