Quarta partita, quarta vittoria. L’Inter continua il suo cammino in Champions League superando 2-1 a San Siro il Kairat Almaty, in una gara intensa e ricca di emozioni. Un successo importante che consolida il primato nel girone e regala un’altra pagina di storia europea ai nerazzurri.
Il filotto storico, la prima di Carlos e gli assist di Pio: tutte le curiosità di Inter-Kairat
Almaty, in una gara intensa e ricca di emozioni. Un successo importante che consolida il primato nel girone e regala un'altra pagina di storia europea ai nerazzurri.
UN FILOTTO STORICO
Con il successo sui kazaki, l’Inter vince per la prima volta nella sua storia le prime quattro partite stagionali in Coppa dei Campioni/Champions League. Un percorso netto costruito su gioco, solidità e mentalità: i nerazzurri hanno infatti vinto 10 delle ultime 11 gare di Champions League contro avversarie affrontate per la prima volta. Un dato che conferma la forza e la continuità del gruppo guidato da Cristian Chivu, diventato il primo allenatore dopo Hansi Flick (2020, Bayern Monaco) a vincere le sue prime quattro partite nella competizione.
