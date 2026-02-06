Grazie all'esperienza maturata nell'Under 23, Cristian Chivu può inserire nelle rotazioni alcuni giovani

Gianni Pampinella Redattore 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 14:46)

Contro il Torino in Coppa Italia, Issiaka Kamate è stato uno dei migliori in campo. Dribbling e un assist per il francese che nell'Under 23 di Vecchi è uno dei maggiori riferimenti tecnici.

"Per il classe 2004, ma anche per Chivu, è stata la perfetta chiusura di un cerchio e forse anche un nuovo punto di partenza di un percorso iniziato anni fa, proprio sotto la guida del tecnico rumeno, nelle giovanili del club di Viale della Liberazione. Kamate infatti giocava come mezzala. E fu proprio Chivu a spostarlo sulla fascia, sebbene più da punta esterna che da quinto, per sfruttare al massimo le sue qualità. Non fosse esistita l’Under 23 non avrebbe probabilmente mai ricevuto gli elogi di tifosi, media e di quei compagni nerazzurri di cui sogna di ricalcare le orme, per un discorso che vale per quasi tutta la rosa di Vecchi", si legge su Tuttosport.

"Cocchi, alla prima da titolare con i grandi sulla corsia mancina, avrebbe potuto giocare all’estero o in Serie B. Ma la possibilità concreta di allenarsi spesso e volentieri con grandi campioni, unita al minutaggio costante tra i professionisti, seppur in terza divisione, hanno fatto la differenza. Lui, Berebruch, Topalovic, Lavelli e Alexiou: dei “Saranno famosi” da segnalare per la riuscita del progetto Under 23. A cui andrà probabilmente aggiunto pure Jakirovic. Il massimo per tutti sarebbe un domani far parte della rosa di Chivu - che ha già lanciato più di un giovane - ma i tanti che non dovessero riuscirci potrebbero proseguire la propria carriera in palcoscenici importanti, con un bagaglio d'esperienza rilevante, garantendo un introito economico di un certo tipo all'Inter, che andrà a cedere calciatori fatti e finiti. Non, come avveniva con la Primavera, giovanotti senza esperienza".

"Un piano di lavoro che ha già iniziato a carburare preparando i calciatori per la prima squadra, affinché siano pronti nel momento del bisogno. Non è un caso se il modulo utilizzato dall’Inter e dell’Under 23 sia lo stesso. È una vera e propria catena, con una base solida, dove tutti puntano a migliorare. Per il proprio bene. E di rimando per quello della società".

(Tuttosport)