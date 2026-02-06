FC Inter 1908
Borghi: “Inter non un regalino per Chivu, zero retropensieri. E le altre 19 avrebbero cambiato…”

Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Stefano Borghi ha parlato della scelta di Chivu di puntare a tutto come nella passata stagione
"Uomo che ha le sue idee e che le applica e non si nasconde. Credo che non esista un singolo uomo di sport che pensi che sia meglio perdere una gara. Ma Chivu anche nel trattare questo tema ha avuto il grandissimo merito di rendersi estremamente credibile, soprattutto nei confronti nella squadra perché prendere l'Inter questa estate, parliamoci chiaro, non era proprio un regalino. L'unica cosa da fare era renderti credibile e farsi ascoltare, e poi lo ha fatto anche all'esterno.

Nessuno può fare retropensieri rispetto a quello che dice Chivu, ed è un bel vantaggio e sa usare la comunicazione. Prova a vincere tutto, come è il dovere di ogni grande squadre. non vuol dire che devi vincere tutto, so che è difficile da fare capire. Chiunque delle altre 19 squadre di Serie A avrebbe cambiato la propria stagione con quella dell'Inter, nonostante il finale".

