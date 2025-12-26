Inter, c’è una lacuna di cui nessuno parla: servirebbe intervento immediato

Sono giorni questi in cui in casa Inter si riflette sulla possibilità di intervenire sul mercato. Gennaio è alle porte, per cui bisogna decidere e pianificare in fretta. Gran parte dei ragionamenti riguarda la corsia di destra, considerando il forfait di Dumfries, destinato a rimanere ai box grosso modo fino a metà marzo. Darmian non dà ancora garanzie (il rientro potrebbe avvenire tra Bologna e Parma a inizio 2026) e Luis Henrique non convince del tutto: insistere senza cercare rinforzi potrebbe rivelarsi un rischio troppo grande. Grosso modo come quello corso l'anno scorso, quando l'Inter decise di non accontentare Simone Inzaghi a gennaio: il mancato arrivo di un attaccante pesò senza ombra di dubbio nell'economia della seconda parte di stagione.