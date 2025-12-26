Sono giorni questi in cui in casa Inter si riflette sulla possibilità di intervenire sul mercato. Gennaio è alle porte, per cui bisogna decidere e pianificare in fretta. Gran parte dei ragionamenti riguarda la corsia di destra, considerando il forfait di Dumfries, destinato a rimanere ai box grosso modo fino a metà marzo. Darmian non dà ancora garanzie (il rientro potrebbe avvenire tra Bologna e Parma a inizio 2026) e Luis Henrique non convince del tutto: insistere senza cercare rinforzi potrebbe rivelarsi un rischio troppo grande. Grosso modo come quello corso l'anno scorso, quando l'Inter decise di non accontentare Simone Inzaghi a gennaio: il mancato arrivo di un attaccante pesò senza ombra di dubbio nell'economia della seconda parte di stagione.
ultimora
Inter, c’è una lacuna di cui nessuno parla: servirebbe intervento immediato
Un focus lo meriterà anche la questione Frattesi. Senza dimenticare De Vrij, da cui l'Inter si attende una risposta a breve sulla possibilità di onorare il contratto fino a giugno (magari addirittura ipotizzando un rinnovo). C'è però un tema di cui nessuno parla. O quantomeno se ne parla troppo poco. Riguarda la corsia di sinistra. Da quel lato Carlos Augusto è l'unica alternativa sia a Bastoni che a Dimarco. Ci sarebbe Palacios, mai però preso in considerazione da Chivu. Con il nuovo allenatore, l'argentino non è mai sceso in campo in gare ufficiali. L'unica apparizione risale a un mese fa, quando l'Inter volò in Libia per affrontare l'Atletico Madrid in amichevole.
Abbastanza per chiarire la considerazione che ad Appiano Gentile hanno del ragazzo. Dunque, la domanda sorge spontanea: una squadra che si propone di lottare su tutti i fronti, sperando di evitare di non raccogliere nulla a fine annata, può ritenersi coperta a sufficienza con un solo giocatore da gestire in più posizioni? La risposta sembra scontata, ma per quanto poco se ne parli evidentemente non è così. Chissà se qualcuno arriverà ad ascoltare questo umile appello.
© RIPRODUZIONE RISERVATA