I due difensori, da tempo ai box per infortunio, sono pronti per tornare a dare il loro contributo in campo
Buone notizie in casa Inter: secondo quanto raccolto da Fcinter1908, Francesco Acerbi e Matteo Darmian sono ormai prossimi al rientro. I due difensori, assenti da tempo a causa di infortuni, hanno ripreso ad allenarsi quasi totalmente e pieno regime, e presto potranno dare nuovamente il loro contributo in campo.

Le loro condizioni sono in continuo miglioramento, anche se non abbastanza da renderli disponibili per la gara di domenica contro l'Atalanta: possibile che possano tornare convocabili per la partita successiva, in programma il 4 gennaio contro il Bologna. Pomeriggio la squadra tornerà ad allenarsi, con tutti gli infortunati che hanno lavorato anche la mattina del 24 dicembre.

