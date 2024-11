L'esterno da domani sarà in gruppo col resto della squadra e sarà convocabile per la trasferta di sabato con il Verona

Le ultime notizie arrivate dai ritiri delle nazionali non lasciano sorridere Inzaghi. Si è di nuovo fermato Calhanoglu, oggi il regista si sottoporrà a risonanza per capire l'entità del problema muscolare. Intanto, però, il tecnico può accogliere di nuovo in gruppo un giocatore di recente ai box.