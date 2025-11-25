Il capitano parlerà con l'allenatore dallo stadio che ospiterà la sfida contro l'Atletico domani sera alle 21

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 14:56)

Alle 16 l'Inter sarà a Malpensa per partire alla volta di Madrid dove domani sfiderà l'Atletico in Champions League. Il presidente Marotta ed altri dirigenti sono già partiti per l'aeroporto. In Spagna la conferenza stampa di mister Chivu e con lui ci sarà anche Lautaro Martinez. Il capitano, che è stato sostituito nel derby, dovrebbe partire dal primo minuto e con lui potrebbe esserci Bonny o Esposito dopo che Thuram ha speso tanto nella gara contro i rossoneri.

Le scelte — Per quanto riguarda le scelte che Chivu potrebbe fare per l'undici titolare: a centrocampo spingono Zielinski e Frattesi, a destra ci sarà da scegliere il sostituto di Dumfries, Carlos Augusto o Luis Henrique. E in difesa potrebbe esserci de Vrij al posto di Acerbi. Non recuperano gli infortunati con Dumfries che rientrerà tra la gara col Liverpool in CL e quella col Genoa, prima della Supercoppa. Non c'è Darmian che non è ancora guarito dal fastidio muscolare. Mkhitaryan tornerà in gruppo a fine settimana, è quasi pronto per il rientro. Per Palacios e Di Gennaro servirà ancora qualche tempo.

"Vincere in uno scontro diretto in questo periodo che ha portato le sconfitte con Milan, Juventus e Napoli darebbe grande aiuto. Sono cose su cui Chivu sta lavorando dicendo che deve aumentare la percezione del pericolo. Battere una rivale così potrebbe dare autostima e consapevolezza in vista della sfida contro il Pisa che è comunque importante tanto quanto la gara di CL. A livello morale farebbe benissimo quindi una vittoria", ha spiegato Barzaghi.

(Fonte: SS24)