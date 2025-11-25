"L'Inter ieri ha reagito in maniera più soft rispetto a quanto accaduto a Napoli. Torno al discorso degli interisti che sono anche in nazionale: c'è un'abitudine a perdere queste partite, sarebbe un problema. Gli ultimi 40' dopo il gol di Pulisic, l'Inter quasi non tira più in porta. Attacca e domina ma è un buttarsi nelle fauci del Milan. Un andamento incoraggiato dal Milan. Il Milan che si difende col 5-4-1 è la comfort zone".