Il giornalista Giuseppe Pastore, durante il podcast Fontana di Trevi, ha parlato di una brutta abitudine del gruppo giocatori dell'Inter:
"L'Inter ieri ha reagito in maniera più soft rispetto a quanto accaduto a Napoli. Torno al discorso degli interisti che sono anche in nazionale: c'è un'abitudine a perdere queste partite, sarebbe un problema. Gli ultimi 40' dopo il gol di Pulisic, l'Inter quasi non tira più in porta. Attacca e domina ma è un buttarsi nelle fauci del Milan. Un andamento incoraggiato dal Milan. Il Milan che si difende col 5-4-1 è la comfort zone".
