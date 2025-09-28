Inter, Lautaro Meazza nella storia: la classifica marcatori all-time

La classifica dei marcatori all-time della storia dell'Inter vede al primo posto Giuseppe Meazza, autore di 284 gol in maglia nerazzurra e autentica leggenda del Club: dal 1927 al 1940 e poi per un'ultima stagione nel 1946/47 Pepin ha riscritto la storia interista e del calcio italiano. 408 le presenze, con 284 reti: 3 volte capocannoniere del campionato (suo record di gol in una stagione è 31), ha vinto in nerazzurro 3 Scudetti e 1 Coppa Italia. Con l'Italia, due Mondiali, quelli del 1934 e del 1938.