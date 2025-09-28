La classifica dei marcatori all-time della storia dell'Inter vede al primo posto Giuseppe Meazza, autore di 284 gol in maglia nerazzurra e autentica leggenda del Club: dal 1927 al 1940 e poi per un'ultima stagione nel 1946/47 Pepin ha riscritto la storia interista e del calcio italiano. 408 le presenze, con 284 reti: 3 volte capocannoniere del campionato (suo record di gol in una stagione è 31), ha vinto in nerazzurro 3 Scudetti e 1 Coppa Italia. Con l'Italia, due Mondiali, quelli del 1934 e del 1938.
Inter, Lautaro Meazza nella storia: la classifica marcatori all-time
Alle sue spalle un bomber straordinario: Alessandro 'Spillo' Altobelli: 11 stagioni e valanghe di gol in campionato, nelle coppe europee e in Coppa Italia, in totale 209 in 466 presenze. Uno Scudetto, 2 Coppe Italia e il Mondiale con l'Italia nel suo palmares.
Al terzo posto Roberto Boninsegna, Bonimba: il prototipo del centravanti perfetto, con una media gol super nelle sette stagioni in nerazzurro, chiuse con 171 gol in 281 partite ufficiali: per lui uno Scudetto con l'Inter e due titoli di capocannoniere.
Lautaro Martinez nella stagione 2024/2025 ha scalato la classifica: prima ha scavalcato Nyers, ora ha superato anche Benito Lorenzi, diventando il sesto miglior marcatore di tutti i tempi con 155 gol. E' anche il miglior marcatore straniero della storia del Club, oltre a essere il miglior goleador di sempre della storia nerazzurra in Champions League. Ha inoltre realizzato il primo gol della storia interista in un Mondiale per Club.
