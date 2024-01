De Laurentiis: “Diamo tempo a Mazzarri”. E sul falso in bilancio risponde così

Falso in bilancio?

"La Lega di Serie A sbaglia a voler mettere bocca. Tutti, comprese Uefa e Fifa, cercano di sminuire e minimizzare il valore vero per i tifosi, che è il campionato nazionale. Questo vale per ogni stato. Va rivisto il calcio, la modalità di gioco. Per il resto non mi va di parlare"