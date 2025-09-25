L'Inter prosegue la preparazione ad Appiano Gentile verso la sfida contro il Cagliari di sabato alle 20.45. Nell'allenamento di oggi, agli ordini di mister Cristian Chivu, ha svolto un lavoro personalizzato Ange-Yoan Bonny, alle prese con un problema alla caviglia: tuttavia, domani dovrebbe lavorare insieme ai compagni in gruppo, per partire poi con la squadra verso la Sardegna.
Va invece verso una maglia da titolare Lautaro Martinez, pienamente recuperato dopo i problemi alla schiena che lo hanno limitato nell'ultima settimana, costringendolo alla panchina nelle ultime due gare contro Ajax e Sassuolo.
