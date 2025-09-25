FC Inter 1908
ultimora

Ex Inter, Taremi in corsa per l’AFC International Player of the Year 2025: i dettagli

L'attaccante iraniano nominato tra i candidati per la vittoria finale del premio della Confederazione Asiatica
Alessandro De Felice
Mehdi Taremi è in corsa per il titolo di miglior calciatore asiatico che milita fuori dal continente del 2025. L’AFC, la confederazione calcistica asiatica, ha annunciati i nominati per i premi dell’anno solare che volge al termine.

Tra i finalisti per il premio AFC Asian International Player of the Year c’è proprio l’attaccante ex Inter e attualmente in forza all’Olympiacos.

L’attaccante iraniano è in corsa insieme a due stele del calcio europeo e mondiale: Takefusa Kubo, giapponese della Real Sociedad, e Lee Kang-in, sudcoreano in forza al Paris Saint-Germain.

