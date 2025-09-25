L’attaccante iraniano è in corsa insieme a due stele del calcio europeo e mondiale: Takefusa Kubo, giapponese della Real Sociedad, e Lee Kang-in, sudcoreano in forza al Paris Saint-Germain.
Mehdi Taremi è in corsa per il titolo di miglior calciatore asiatico che milita fuori dal continente del 2025. L’AFC, la confederazione calcistica asiatica, ha annunciati i nominati per i premi dell’anno solare che volge al termine.
Tra i finalisti per il premio AFC Asian International Player of the Year c’è proprio l’attaccante ex Inter e attualmente in forza all’Olympiacos.
