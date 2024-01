Il Giornale – Inter-Lautaro, le soluzioni per non spremere troppo il Toro

Leader e goleador. L'Inter si gode un Lautaro Martinez stratosferico in questa prima parte di stagione. I numeri per il Toro parlano chiaro: 18 gol e 4 assisti in 24 partite. Difficile rinunciare a un Lautaro così, ma, come sottolinea il Giornale, c'è il rischio di spremere troppo l'attaccante argentino. "Guardando a quanto fatto in passato sia in Inghilterra che in Germania, spostare Mkhitaryan più in avanti, da trequartista o anche dietro ad un centravanti tradizionale sarebbe un’opzione fattibile. Dopo qualche esperimento nel finale di partita, la situazione potrebbe cambiare: una coppia di avanti tipo Mkhitaryan-Thuram, magari nel secondo tempo, sarebbe l’ideale per risparmiare i muscoli di Lautaro e, magari, rendere i finali meno ansiogeni", sottolinea il Giornale.