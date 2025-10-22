Dopo la sconfitta contro la Juve, l'Inter si è trasformata in una macchina inarrestabile trascinata dal suo capitano

Gianni Pampinella Redattore 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 11:32)

Dopo la sconfitta contro la Juve, l'Inter si è trasformata in una macchina inarrestabile. La squadra di Chivu ha inanellato sette vittorie consecutive tra campionato e Champions, l'ultima è arrivata ieri sera contro il St Gilloise. Uno dei protagonisti della serata belga è stato Lautaro Martinez.

"L’Inter che viaggia a punteggio pieno in Europa è lo specchio riflesso del suo capitano goleador, a segno anche sul campo dell’Union Saint-Gilloise dopo la doppietta rifilata allo Slavia Praga. Lautaro è sempre più l’uomo Champions. Non a caso da ieri è colui che ha segnato più gol nel torneo in tutto il 2025, toccando quota 11 centri, su assist di Pio Esposito che poi si è messo in proprio per scalare un altro gradino importante e siglare la prima rete in carriera in Champions".

"Indubbiamente per Lautaro gli esami più probanti saranno quelli contro spagnoli e inglesi, ma il Toro nel torneo continentale più importante ha dimostrato ampiamente di saperci fare. La sua faccia felice corrisponde a quella di Pio Esposito, che cresce alla svelta e in area ruba i segreti del compagno goleador. Aver detto chiaramente «è tuo» a Bonny, autore dell’assist, testimonia l’affiatamento di un attacco interista che gira a meraviglia (e intanto la difesa è ancora imbattuta in 270’ europei...) e soprattutto va in campo con il chiodo fisso del gol".

"Gli uomini sono intercambiabili a seconda delle necessità, poi qualcuno a metterla dentro c’è sempre e poco importa se sia Pio Esposito sia Bonny stiano disputando soltanto la prima stagione in Champions e in generale ad altissimi livelli. La certezza capitan Lautaro, invece, anche ieri sera in Belgio ha ripagato la scelta di Chivu di schierarlo titolare, rimanendo sempre nel vivo della partita con l’obiettivo ben fissato in testa di regalare altri tre punti alla sua Inter".

(Corriere dello Sport)