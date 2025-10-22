1 di 4

IL PROGETTO NBA

Getty

Un campionato Nba partirà in Europa tra due anni, con squadre europee e organizzazione americana. Lo annuncia la Gazzetta dello Sport, che svela tutti i dettagli.

Milan e Inter ambiscono ad avere un ruolo in una franchigia milanese, che la Nba vuole far nascere con decisione. Non male come novità per una tranquilla settimana di ottobre. Il piano non è una novità assoluta ma la Nba in questi giorni ha decisamente cambiato passo: ne parla apertamente, anche con i giornalisti, e fa capire di voler andare di corsa.

La prima palla a due del nuovo campionato è prevista per l’autunno 2027. Quanto a Milan e Inter, la partita è apertissima e complessa. La Nba vuole una squadra a Roma e una a Milano. Il commissioner Adam Silver, per Milano, parla da tempo con Gerry Cardinale, fondatore del fondo RedBird proprietario del Milan. L’Inter con Oaktree ha il dossier sul tavolo ed è altrettanto interessata al business nascente. Decisamente presto per capire come finirà, anche perché nella partita avranno un ruolo centrale l’Olimpia Milano e l’azienda Armani, che ha tutta l’intenzione di continuare con il basket anche dopo la scomparsa di Re Giorgio.

Mark Tatum, il vicecommissioner Nba, ha parlato del progetto Nba Europe in una conference call con una sessantina di media internazionali, tra cui La Gazzetta dello Sport in esclusiva per l’Italia. Tatum ha chiarito che l’idea è di cominciare "tra due anni, ovviamente se il board Fiba e quello dei proprietari Nba approveranno il progetto". Le sue frasi più significative: "Il piano iniziale è di avere squadre permanenti in 10-12 città, principalmente in Regno Unito, Spagna, Italia, Francia e Germania. Forse in Turchia e in Grecia. Pensiamo ad un mix di squadre già esistenti, squadre nuove e squadre di calcio che vogliono investire anche nel basket. Oltre alle squadre permanenti, in questa fase iniziale ci saranno 4 slot che verranno assegnati annualmente, in modo trasparente, sulla base del merito sportivo. Questo all’inizio, ma speriamo in 7-10 anni di poter raddoppiare il numero di squadre fisse in modo da poter coinvolgere anche altri Paesi". Entrare nella Lega costerà 250-500 milioni (tanto). Real Madrid, Barcellona, Psg, Bayern Monaco, Manchester City e Fenerbahçe, secondo indiscrezioni, sarebbero quasi sicure di entrare.