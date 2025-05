Recuperati Mkhitaryan e Pavard, il primo giocherà dall'inizio, il secondo partirà dalla panchina. Out Lautaro e Frattesi

L'Inter affronterà questa sera la Lazio a San Siro. In contemporanea scenderà in campo anche il Napoli, sopite del Parma. Per affrontare la squadra di Baroni Inzaghi affida ai "titolari".