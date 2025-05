L'Inter vuole mantenere vive fino all'ultimo le speranze scudetto: a San Siro arriva la Lazio, fischio d'inizio alle 20.45. Per l'occasione Simone Inzaghi punta tutto sui suoi titolarissimi: davanti a Sommer ecco Bisseck, Acerbi e Bastoni, con Pavard recuperato che va in panchina. In mezzo al campo ce la fa Mkhitaryan dal 1', con lui Barella e Calhanoglu: sugli esterni ecco Dumfries e Dimarco. In attacco out Lautaro: con Thuram c'è Taremi.