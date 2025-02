L'Inter torna in campo nella Coppa Italia Frecciarossa: a San Siro la squadra di Simone Inzaghi ospita la Lazio di Marco Baroni nei quarti di finale, in palio c'è la semifinale contro il Milan. Diverse rotazioni nei nerazzurri, pensando anche allo scontro diretto di sabato sera contro il Napoli: davanti a Martinez Pavard confermato titolare, con lui spazio a De Vrij e Bisseck. A centrocampo chance per Asllani, Frattesi e Zielinski, mentre sulle fasce Darmian a destra e Dimarco a sinistra viste le assenze di Zalewski e Carlos Augusto. In attacco spazio alla coppia Arnautovic-Taremi.