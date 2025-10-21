FC Inter 1908
Milan, figuraccia Gimenez: che simulazione. Cds: “Colpito a sinistra ma curato a destra”

Gimenez è stato colpito (si fa per dire) sul lato...
Durante l’ultimo Milan-Fiorentina, contestatissimo dai viola, un episodio ha attirato l’attenzione dei più attenti osservatori.

Gimenez è stato colpito (si fa per dire) sul lato sinistro del volto, come mostrano chiaramente le immagini televisive. Tuttavia, pochi istanti dopo, durante l’intervento dei sanitari in campo, le telecamere lo mostrano mentre riceve cure sul lato destro.

Una scenetta imbarazzante, con i medici rossoneri evidentemente in difficoltà nel capire quale fosse la parte colpita. Anche perché non c'era nessuna parte colpita, ecco spiegata la svista.

Milan, figuraccia Gimenez: che simulazione. Cds: “Colpito a sinistra ma curato a destra”- immagine 2

La rubrica del Corriere dello Sport, ispirandosi ai celebri giochi de La Settimana Enigmistica, invita i lettori a “aguzzare la vista” e a cogliere dettagli che sfuggono a un primo sguardo. E la simulazione di Gimenez è stata smascherata in tutto il suo imbarazzo.

