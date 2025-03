1 di 3

LEZIONE AI CAPISCER

La vittoria sul Feyenoord è stata da squadra vera, matura, solida. Che gli olandesi non fossero un avversario di primissima fascia lo sapevamo già , ma nel calcio ci sono i momenti, la condizione atletica e mentale e gli infortuni. Senza dimenticare che poi le partite van sempre giocate ed il rischio della brutta figura non dev’essere mai sottovalutato perché poi ci sono anche gli avversari.

Ancora una volta questi ragazzi hanno dimostrato una solidità difensiva importante, se pensiamo che in 9 partite l’Inter ha subito la miseria di un solo gol, peraltro irregolare, a Leverkusen. Poi tutti clean sheet. Eguagliando peraltro il record in una singola stagione di Champions, come nel 22/23 che portò alla finale che di Istanbul che tutti hanno ancora negli occhi con grande rimpianto.

Numeri importanti che stanno a sottolineare che la difesa nerazzurra è la migliore della Champions, dietro c’è l’Arsenal con 4 reti subite. Niente male per quella che è per certi versi la cenerentola della competizione in virtù di un fatturato distante anni luce dai competitor europei, che hanno disponibilità di gran lunga superiori. Per altro l'Inter quest’anno di fatto non si è praticamente mossa sul mercato.

Lautaro, col suo gol ( il sesto) ha stabilito il suo record in una singola edizione, diventando il miglior marcatore della storia dell’Inter in Champions/Coppa Campioni ( 18 reti, uno in più di Sandro Mazzola). Eppure ancora si sente dire da qualche ‘capiscers’ che non è mai decisivo.

Peccato solo per il rigore fallito di Zielinski, che avrebbe consentito di gestire la gara di ritorno con maggiore tranquillità ragionando poi sulla partita successiva di campionato con l’Atalanta. Sperando ovviamente di ritrovare brillantezza dal punto di vista atletico perché la squadra fa fatica e si vede chiaramente.

Così come si spera di ritrovare al più presto Thuram e Calhanoglu, troppo importanti per l’economia di questa squadra, e recuperare tutti gli infortunati. Siamo entrati ufficialmente nel momento cruciale della stagione e c’e’ bisogno di recuperare tutti.