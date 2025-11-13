"Oggi un supporto psicologico è diventato fondamentale anche dentro le squadre di calcio. Dopo la sfida contro la Lazio, in cui è tornato al gol ponendo fine ad un periodo complesso sotto porta, è stato lo stesso Lautaro a riconoscerlo.

Il primo a riconoscere l'importanza del lavoro psicologico è senza dubbio Cristian Chivu. Il tecnico dell'Inter, con i suoi calciatori, veste panni differenti a seconda dei momenti. Bastone, carota, padre, fratello maggiore, amico. All'interno di un gruppo ampio come quello di una squadra di Serie A, mantenere un occhio di riguardo verso ogni membro della rosa rischia di trasformarsi in un'impresa complessa. Ma Chivu questo rapporto è riuscito a costruirlo con tutti: ha svezzato e visto crescere Pio Esposito come fosse suo padre, rivitalizzato Dimarco, segue Josep Martinez nel momento più complesso della sua esistenza. È un tipo empatico, Chivu. Conosce l'importanza dell'empatia sia in campo che fuori".