Tegola pesantissima in casa Napoli, con Antonio Conte che perde a lungo un altro dei suoi titolarissimi: ecco l'esito degli esami di Frank Anguissa
Marco Astori
Tegola pesantissima in casa Napoli, con Antonio Conte che perde a lungo un altro dei suoi titolarissimi: ecco l'esito degli esami di Frank Anguissa dopo l'ultimo infortunio in nazionale.

"Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Il 2025 del camerunense è già finito: lo stop previsto per lui è di circa 2-3 mesi. Anguissa salterà quindi anche la Coppa d'Africa e tornerà solo nel nuovo anno.

