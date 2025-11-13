Tegola pesantissima in casa Napoli, con Antonio Conte che perde a lungo un altro dei suoi titolarissimi: ecco l'esito degli esami di Frank Anguissa dopo l'ultimo infortunio in nazionale.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Napoli, tegola pesantissima: lesione di alto grado per Anguissa, quanto starà fuori
ultimora
Napoli, tegola pesantissima: lesione di alto grado per Anguissa, quanto starà fuori
Tegola pesantissima in casa Napoli, con Antonio Conte che perde a lungo un altro dei suoi titolarissimi: ecco l'esito degli esami di Frank Anguissa
"Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".
Il 2025 del camerunense è già finito: lo stop previsto per lui è di circa 2-3 mesi. Anguissa salterà quindi anche la Coppa d'Africa e tornerà solo nel nuovo anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA