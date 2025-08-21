Non si è chiuso il capitolo cessioni in casa nerazzurra. Il club deve ancora piazzare l'argentino e l'iraniano aspetta la Premier

Non solo la cessione di Pavard , in casa nerazzurra si lavora anche a quella di Tomas Palacios , a proposito di difesa. Dopo essere rientrato dal prestito al Monza. L'argentino classe 2003 è stato vicino a Basilea e Rayo Vallecano ma non è stato trovato nessun accordo. La Gazzetta dello Sport del difensore argentino scrive: "A una decina di giorni dalla fine del mercato, il suo futuro rischia di diventare un rebus".

Aspetta la Premier

Altra cessione messa in conto è quella di Taremi. L'attaccante è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile, si sta allenando a parte. Dopo solo un anno dall'arrivo a Milano a parametro zero e aspettative non attese, l'attaccante iraniano aspetta un'occasione in Premier League. Per questo ha detto no al Botafogo: vuole rimanere a giocare in Europa.