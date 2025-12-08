Una grande novità di formazione è pronta in casa Inter per la sfida di Champions League di domani contro il Liverpool

Una grande novità di formazione è pronta in casa Inter per la sfida di Champions League di domani contro il Liverpool . Cristian Chivu prepara una scelta inattesa per la sfida di San Siro, in programma alle ore 21.

Come riportato sia da Sky che da Sportmediaset, infatti, l’allenatore nerazzurro sta pensando di rilanciare dal 1’ Henrikh Mkhitaryan a centrocampo .

“A centrocampo Mkhitaryan è candidato a partire dall'inizio dopo lo spezzone di partita contro i lariani al fianco di Barella e Calhanoglu”, si legge sul sito di SM. Questa dunque la grande novità nell’undici titolare: né Zielinski, né Sucic, né Frattesi, è pronta una maglia per l’armeno.