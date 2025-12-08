Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha analizzato l'ultima giornata di campionato

Gianni Pampinella Redattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 22:16)

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha analizzato l'ultima giornata di campionato dove ci sono state le vittorie di Inter e Napoli. "Ha vinto il Napoli, ha vinto Conte, ha vinto Hojlund. Gli Azzurri hanno ritrovato lo spirito vero, quello che chiedeva il suo allenatore, nonostante le grandi e troppe assenze sono squadra vera in piena corsa per lo scudetto. La Juve squadra non è ancora, Spalletti dovrà ancora lavorare tanto, otto punti dalla vetta, svaniscono anche gli ultimi piccoli sogni scudetto e crescono le difficoltà per centrare un posto in Champions".

"Deludente la notte di Spalletti. Sicuramente sognava un ritorno a Napoli un po’ diverso, ma quando si sceglie la Juve tutto il resto viene da solo e deve essere messo in preventivo. Gli eroi non esistono più, il calcio di oggi consuma tutto in fretta, anche i ricordi. I fischi del Maradona bruciano di sicuro sulla pelle di Spalletti che due anni e mezzo fa in questo stadio ha raggiunto il momento più alto della sua carriera: lo scudetto senza Maradona. Il ricordo resta solo roba sua. Spalletti non ha ancora in mano la Juventus. Ci sarà bisogno di parecchio tempo, ma la Champions incombe e per il quarto posto la concorrenza è altissima e qualificata. Milan, Inter e Napoli hanno già un’ipoteca in tasca, e se anche Roma e Como hanno inciampato, in corsa ci sono pure loro. Come il Bologna".

"A proposito di Milan: se comprerà un attaccante vero a gennaio resta per me la favorita per lo scudetto. Stasera a Torino i rossoneri proveranno l’aggancio in testa e il sorpasso all’Inter che resta quella con l’organico più forte di tutte. Ha ragione Allegri, all’inizio dell’anno prossimo la classifica ultracorta prenderà un assetto più vero. In coda l’ha già preso, purtroppo per la Fiorentina che è ultima, molto staccata dalla zona salvezza. La sorpresa negativa è finita, il calcio ha delle regole precise, senza Commisso non ci sono altre figure credibili in società, manca un progetto tecnico vero. Così gli allenatori sono uomini soli e deboli, il gruppo non esiste. Pioli ha fallito, Vanoli sta facendo anche peggio. Servono soluzioni dure e drastiche che possono arrivare solo dagli Usa: in società servono uomini di calcio. Ma subito".

(Tuttomercatoweb.com)