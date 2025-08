"Partire da sinistra, saltare l’uomo e rientrare sul destro per il tiro: in estrema sintesi, è quel che fa Ademola Lookman, la sua azione personale preferita. In 118 partite nell’Atalanta, questa catena di qualità tecnico-atletiche ha generato 52 gol e 25 assist/rigori procurati. Gian Piero Gasperini ha esaltato la velocità potente, il dribbling secco e il tiro inappellabile dell’anglo-nigeriano. Riuscirà Cristian Chivu a spremere reti e passaggi vincenti da Lookman, ammesso che l’Inter lo acquisti? Sì, a patto che il nuovo allenatore lo sostenga con un gioco adatto alle sue caratteristiche, senza turbare l’ecosistema generale. Un attaccante alla Lookman è stato il profilo che più è mancato all’Inter nel quadriennio di Simone Inzaghi. Non c’era qualcuno che dribblasse a difesa avversaria schierata, con pochi metri a disposizione. Nella situazione opposta, in ripartenza e con spazio a volontà, Lookman si esalta, ma succede a molti. Lookman migliorerà l’Inter sul breve, sbroglierà matasse", analizza La Gazzetta dello Sport.