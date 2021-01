Inter, la LuLa si è inceppata e cerca riscatto. Con l’Udinese Lukaku e Lautaro a caccia di gol

Conte è il miglior attacco del campionato, nonostante Lukaku e Lautaro abbiano un po’ rallentato. Il gol di entrambi in una partita manca dal 6-2 casalingo con il Crotone. Oggi la LuLa sarà ancora in campo dal 1′ e cercherà di invertire questo recente trend. L’Inter non ha problemi in fase offensiva. La squadra diè il miglior attacco del campionato, nonostante Lukaku e Lautaro abbiano un po’ rallentato. Il gol di entrambi in una partita manca dal 6-2 casalingo con il Crotone. Oggi la LuLa sarà ancora in campo dal 1′ e cercherà di invertire questo recente trend.

LUKAKU – “Lukaku è stato frenato da un infortunio che l’ha costretto a giocare non al meglio la parte finale della partita persa il giorno della Befana contro la Sampdoria, iniziando quindi dalla panchina. Poi non ha segnato contro la Roma e contro la Juventus, ma in entrambe le circostanze il suo apporto alla squadra è stato importante. In campionato Lukaku non segna da tre gare e in questo ’20-21 è una rarità. “Big Rom”, infatti, al massimo era rimasto a secco in questo torneo solo per una gara: Lazio fra Benevento e Milan; Atalanta fra Genoa e Torino (ma a Bergamo giocò solo 20 minuti finali perché al rientro da un piccolo infortunio); Sassuolo fra Torino e Bologna (anche in quel caso scese in campo solo nel quarto d’ora finale) e Verona fra Spezia e Crotone”, riporta Tuttosport.