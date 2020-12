Inter, Lautaro rinnova? Ecco la promessa di Marotta agli agenti. “Ma è impossibile che…”

Sembrano ormai lontani i momenti in cui Lautaro Martinez pareva destinato a lasciare l’Inter ed approdare al Barcellona. I catalani erano pronti ad offrirgli un contratto impareggiabile per chiunque – circa 10 milioni di euro a stagione – ma sia il Covid sia la ferrea volontà dei nerazzurri di privarsi del Toro solo a fronte del pagamento della clausola da 111 mln hanno fatto sì che l’argentino restasse a Milano.

Secondo quanto riporta Tuttosport, l’Inter dovrà in ogni caso proporre un adeguamento di contratto, ritoccando l’ingaggio che ad oggi si aggira attorno ai 2.5 mln più bonus. “Impossibile che Marotta arrivi a 10 milioni, ma anche ai 7.5 di Lukaku. L’Inter ha però promesso agli agenti Zarate e Yaque nell’incontro avuto a Milano a metà settembre di raddoppiare l’ingaggio del “Toro”. Basteranno 5 milioni per accontentare le loro richieste? E’ possibile che a fine anno o a gennaio i due procuratori tornino a Milano per discutere la questione”, commenta il quotidiano che non esclude che gli agenti possano anche tornare in contatto con Barcellona e Real Madrid.