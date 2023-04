Inter, c’è un male che affligge la squadra da tempo. Da metà febbraio il calvario

Da ormai due mesi la squadra di Inzaghi fatica a fare gol. Tutti gli attaccanti si sono inceppati e non trovano la via della rete

Da ormai due mesi la squadra di Inzaghi fatica a fare gol. Tutti gli attaccanti si sono inceppati e non trovano la via della rete. Dzeko, Lukaku, Lautaro e Correa: nessuno dei 4 attaccanti a disposizione di Inzaghi va in gol, la squadra crea ma non riesce a concretizzare.