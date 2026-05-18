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Inter, martedì alle ore 10 la presentazione della maglia ‘home’ per il 2026/27
La prossima maglia dell'Inter per la stagione 2026-27 sarà impreziosita dallo scudetto e dal simbolo tricolore della Coppa Italia
La prossima maglia dell'Inter per la stagione 2026-27 sarà impreziosita dallo scudetto e dal simbolo tricolore della Coppa Italia. C'è grandissima attesa per la nuova divisa nerazzurra e adesso è ufficiale il giorno e l'orario della presentazione.
La nuova maglia dell'Inter sarà presentata martedì 19 maggio alle ore 10. La prima maglia dell'Inter per la stagione 2026-27 presenta strisce nere e blu con loghi giallo scuro. Variazione delle strisce: le strisce nere della divisa sono più spesse di quelle blu, e le strisce blu presentano un motivo a zig-zag su entrambe le estremità.
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