La prossima maglia dell'Inter per la stagione 2026-27 sarà impreziosita dallo scudetto e dal simbolo tricolore della Coppa Italia

La prossima maglia dell'Inter per la stagione 2026-27 sarà impreziosita dallo scudetto e dal simbolo tricolore della Coppa Italia. C'è grandissima attesa per la nuova divisa nerazzurra e adesso è ufficiale il giorno e l'orario della presentazione.