La Federcalcio verdeoro ha stilato la lista dei 26 convocati della Selecao per la Coppa del Mondo: l'elenco completo

Il Brasile ha diramato la lista dei convocati del commissario tecnico Carlo Ancelotti in vista dei Mondiali 2026.

La Federcalcio brasiliana ha reso noto l’elenco dei 26 calciatori che saranno a disposizione del CT in occasione della competizione iridata in programma in Messico, Canada e Stati Uniti.