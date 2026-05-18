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Mondiali, i convocati del Brasile di Ancelotti: out Carlos Augusto, c’è Neymar

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La Federcalcio verdeoro ha stilato la lista dei 26 convocati della Selecao per la Coppa del Mondo: l'elenco completo
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Il Brasile ha diramato la lista dei convocati del commissario tecnico Carlo Ancelotti in vista dei Mondiali 2026.

Mondiali, i convocati del Brasile di Ancelotti: out Carlos Augusto, c’è Neymar- immagine 2
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La Federcalcio brasiliana ha reso noto l’elenco dei 26 calciatori che saranno a disposizione del CT in occasione della competizione iridata in programma in Messico, Canada e Stati Uniti.

Assente il calciatore dell’Inter Carlos Augusto, mentre figura nella lista dei convocati Neymar, che torna a vestire la maglia della Selecao a distanza di quasi 3 anni dall’ultima volta.

Mondiali, i convocati del Brasile di Ancelotti: out Carlos Augusto, c’è Neymar- immagine 3
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Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Alisson, Ederson, Weverton

Difensori: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley

Centrocampisti: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Lucas Paqueta

Attaccanti: Endrick, Martinelli, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, Neymar

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