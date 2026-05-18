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Mondiali, i convocati del Brasile di Ancelotti: out Carlos Augusto, c’è Neymar
Il Brasile ha diramato la lista dei convocati del commissario tecnico Carlo Ancelotti in vista dei Mondiali 2026.
La Federcalcio brasiliana ha reso noto l’elenco dei 26 calciatori che saranno a disposizione del CT in occasione della competizione iridata in programma in Messico, Canada e Stati Uniti.
Assente il calciatore dell’Inter Carlos Augusto, mentre figura nella lista dei convocati Neymar, che torna a vestire la maglia della Selecao a distanza di quasi 3 anni dall’ultima volta.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri: Alisson, Ederson, Weverton
Difensori: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley
Centrocampisti: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Lucas Paqueta
Attaccanti: Endrick, Martinelli, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, Neymar
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