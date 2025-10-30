Josep Martinez anche oggi si è allenato alla Pinetina e ha sorpreso tutti i compagni: ecco le ultimissime dal sito di Repubblica

Alessandro Cosattini Redattore 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 18:51)

Josep Martinez anche oggi si è allenato alla Pinetina. Il portiere dell'Inter per il secondo giorno consecutivo si è presentato ad Appiano Gentile dopo l'incidente stradale in cui ha perso la vita Paolo Saibene. Ecco gli aggiornamenti sulla vicenda dal sito di Repubblica:

"Il club, tramite il team manager Matteo Tagliacarne, aveva comunicato a Josep Martinez che sarebbe potuto stare a casa fino a quando non si fosse sentito di tornare ad allenarsi. Il portiere 27enne ha stupito i suoi stessi compagni: già ieri si è presentato alla Pinetina, e oggi ha svolto un allenamento completo, due giorni appena dopo l’incidente stradale in cui ha perso la vita Paolo Saibene, nel comune di Fenegrò, in provincia di Como, poco distante dal centro d’allenamento della squadra nerazzurra.

Martinez, che era alla guida del Suv che ha travolto ma moto-carrozzina su cui viaggiava l’ottantunenne, è ora indagato dalla procura comasca per omicidio colposo. I carabinieri, su ordine dei magistrati, hanno sequestrato sia il Suv di produzione cinese che guidava, sia il telefono cellulare, per verificare se al momento dell’impatto fosse distratto da telefonate o chat", si legge.