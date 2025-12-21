Inter, Martinez unica nota lieta della Supercoppa. “Ora Josep può chiedere a Chivu di…”

Dopo l'esame semplice contro il Venezia, è arrivato uno più complesso e Pepo ha risposto presente. "Attendeva questo momento da settimane. Il trauma per quanto vissuto in quella tragica mattina del 28 ottobre continua ad accompagnarlo, non potrebbe essere altrimenti, ma da parte sua c’è voglia di andare oltre. Va in questa direzione anche il percorso intrapreso con l’aiuto degli psicologi messi a disposizione dal club. E le risposte date in campo dall’ex Genoa sembrano rassicuranti", si legge sul Corriere dello Sport.

"La chance che Chivu gli ha concesso può rappresentare una sorta di backup. Il tecnico romeno aveva manifestato l’intenzione di riservargli una certa continuità nell’arco della stagione, per permettergli di giocarsi le sue carte nell’anno di transizione prima di una decisione definitiva al tramonto dell’avventura di Sommer in nerazzurro. Ora, forte della buona gara disputata, Martinez può chiedere di ristabilire il piano.

Perché ha convinto sia dal punto di vista tecnico che mentale. Rivendica spazio per provare a convincere tutti di poter essere all’altezza di un’eredità così pesante. Controindicazioni su un impiego sempre maggiore, a questo punto, non sembrano essercene. Ha mostrato coraggio, intelligenza e tecnica. Un aspetto sul quale migliorare però sembra emerso: il rilancio", sottolinea il CorSport. Martinez ha commesso qualche errore di troppo in fase di impostazione, anche per via della pressione smisurata dei felsinei.