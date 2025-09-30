Inter, un passo verso l’inclusione: dal match con lo Slavia formazione anche in LIS

In collaborazione con i tifosi dell’Inter Club legato all’Ente Nazionale Sordi, la novità sui maxischermi di San Siro a partire da Inter-Slavia Praga

Matteo Pifferi Redattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 19:02)

Essere parte della famiglia nerazzurra significa vivere insieme le stesse emozioni, senza confini e senza barriere. Con questo obiettivo, prende il via da questa stagione una nuova iniziativa dedicata ai tifosi non udenti. A partire dalla prossima partita al Meazza, Inter-Slavia Praga del 30 settembre, al momento della presentazione della squadra, i tifosi vedranno i giocatori “segnare” il proprio nome sui maxischermi. Un’idea nata insieme ai tifosi dell’Inter Club legato all’Ente Nazionale Sordi della Lombardia, che hanno indicato i segni-nome con cui la comunità sorda definisce ogni singolo calciatore, indice di un legame unico tra squadra e comunità.

La collaborazione con l’Ente si amplia anche per i momenti che accompagnano la preparazione alle partite: sui canali del Club sarà presente la traduzione in Lingua dei Segni Italiana delle conferenze stampa svolte alla vigilia delle gare di Serie A e, a partire da questa stagione, anche delle coppe. Inoltre, evolve anche il servizio di audiodescrizione della partita dedicato ai tifosi non vedenti: da questa stagione il commento audio sarà disponibile direttamente sullo smartphone degli utenti e sarà realizzato da un cronista specializzato, in collaborazione con l'Istituto dei Ciechi di Milano.

"Questa iniziativa arriva dopo due anni di collaborazione tra Inter e il nostro Ente, con l’obiettivo di garantire l’inclusione di tutti i tifosi nel vivere le emozioni dello stadio. Siamo felici e orgogliosi di avere creato insieme al Club e i calciatori questo gesto di vicinanza verso le persone sorde: un esempio di sport che unisce e abbraccia la diversità!" ha dichiarato Renzo Corti presidente per la Lombardia dell’Ente Nazionale Sordi. Le iniziative di accoglienza e inclusione dei tifosi di ogni abilità allo stadio rispondono agli obiettivi di sostenibilità definiti dal Club e rispondono alle indicazioni in termini di Accessibilità da parte di UEFA, FIGC e Serie A.