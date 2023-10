Inter, mercoledì la ripresa degli allenamenti: via ben 16 Nazionali. “Inzaghi farà…”

In casa Inter c'è tanta delusione per come è maturato il pareggio contro il Bologna, frutto di un paio di disattenzioni fatali che hanno cancellato l'ottimo avvio (2-0 dopo 13') dei nerazzurri:

Inzaghi "farà rivedere quelle situazioni sia alla ripresa degli allenamenti, fissata per mercoledì, sia quando avrà nuovamente l’intera rosa a disposizione. Nei prossimi giorni, infatti, saranno ben 16 gli assenti dalla Pinetina. Rispetto all’ultima sosta è rimasto a Milano Cuadrado, che ha bisogno di recuperare definitivamente dalla tendinite, ma si sono aggiunte le convocazioni di Acerbi e di Carlos Augusto, alla prima chiamata in assoluto dal Brasile. Ovvio che sia molto complicato lavorare in questo modo. Ma è lo scotto da pagare. In ogni caso, dopo la prima sosta, l’Inter era attesa dal derby e, nonostante il poco tempo per preparare la sfida, la gara è stata a senso unico", racconta il Corriere dello Sport.