Marco Macca Redattore 27 dicembre 2025 (modifica il 27 dicembre 2025 | 19:46)

A cavallo tra la fine del 2025 e l'inizio del nuovo anno l'Inter sarà protagonista su più fronti: i nerazzurri chiuderanno l'anno solare con il match in trasferta contro l'Atalanta di domenica 28 dicembre alle 20:45 e nel mese di gennaio saranno impegnati in ben otto sfide tra Campionato e UEFA Champions League.

La squadra di Chivu, al primo posto nella classifica di Serie A con 33 punti guadagnati e il miglior attacco della competizione, esordirà nel nuovo anno con la sfida di San Siro contro il Bologna di Italiano che sarà anche la prima delle cinque partite casalinghe del mese di gennaio. I tifosi nerazzurri avranno l'opportunità di sostenere la squadra da vicino e di poter acquistare 3 match a prezzo agevolato, grazie al wInter pack con pacchetti a partire da 57 euro validi per Inter-Napoli, Inter-Lecce e Inter-Pisa.

La prima trasferta del 2026 si giocherà a Parma mercoledì 7 gennaio alle 20:45, quando andrà in scena la sfida infrasettimanale valida per la 19ª giornata di Serie A. Nel week-end la formazione di Chivu ospiterà il Napoli per il big match serale di domenica 11 gennaio e, sempre a San Siro, tre giorni dopo, affronterà il Lecce nel recupero della 16ª giornata di Serie A che si giocherà mercoledì 14 gennaio 2026 alle 20:45. La seconda trasferta del mese si giocherà a Udine, e sarà il primo impegno pomeridiano dei nerazzurri che scenderanno in campo sabato 17 gennaio alle 15:00 per la sfida contro la formazione di Runjaić.

Martedì 20 gennaio alle 21:00 a San Siro tornerà la UEFA Champions League con una sfida d'eccezione che vedrà affrontarsi Inter e Arsenal nella settima giornata della fase campionato. La squadra di Chivu a quota 12 punti nella League Phase proverà ad andare a caccia di un posto nella top-8 (evitando così i play-off). Le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dalla nona alla ventiquattresima posizione si qualificheranno per il turno dei playoff.

L'ultima sfida casalinga di gennaio sarà quella contro il Pisa di venerdì 23 alle 20:45 valida per la 22ª giornata di Serie A, mentre per chiudere il mese i nerazzurri voleranno in Germania per affrontare il Borussia Dortmund nell'ultima giornata della League Phase della UEFA Champions League mercoledì 28 gennaio alle 21:00 .

IL CALENDARIO DELL'INTER — 17ª giornata | domenica 28 dicembre 2025, ore 20:45 Atalanta vs INTER

18ª giornata | domenica 4 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Bologna

19ª giornata | mercoledì 7 gennaio 2026, ore 20:45 Parma vs INTER

20ª giornata | domenica 11 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Napoli

*Recupero 16ª giornata | mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Lecce

21ª giornata | sabato 17 gennaio 2026, ore 15:00 Udinese vs INTER

UCL GIORNATA 7 | martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00 INTER vs Arsenal

22ª giornata | venerdì 23 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Pisa

UCL GIORNATA 8 | Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21:00 Borussia Dortmund vs INTER