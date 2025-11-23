Ancora poche ore e Chivu e Allegri comunicheranno le scelte di formazione per Inter-Milan di stasera. Sul tema si sofferma anche La Repubblica in edicola stamattina:

"Il più grande guaio per Chivu — che insiste nel rinunciare al ritiro prepartita — è l'assenza di Dumfries: non c'è un sostituto. Pur di non schierare Luis Henrique, flop dell'ultimo mercato, potrebbe spostare a destra il mancino Carlos Augusto. Alla mezzala sinistra, al fianco di Çalhanoglu, il ballottaggio è fra Sucic e Zielinski. In attacco torna Thuram al fianco di Lautaro, che segnando potrebbe superare Mazzola nella conta dei gol in maglia nerazzurra. Allegri ha un solo vero dubbio, sulla corsia mancina tra Bartesaghi e Estupiñan: l'ecuadoriano non ha convinto a Parma, dovrebbe partire dalla panchina. Tornerà Rabiot, pretoriano di Max: «È migliorato rispetto a quando l'ho allenato alla Juve»".