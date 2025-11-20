Proseguirà anche oggi il lavoro dell'Inter verso il derby con il Milan di domenica sera. Ad Appiano Gentile si rivedrà anche l'ultimo tassello di rientro dalle nazionali per entrare nel vivo della preparazione. Si legge sul Corriere dello Sport:
"Con il rientro di Akanji, da oggi Chivu potrà lavorare con la squadra al completo. Al netto degli infortunati, evidentemente. Dumfries a parte, sono certamente fuori Mkhitaryan e il terzo portiere Di Gennaro, e sono poche pure le speranze di recupero per Darmian.
Ad ogni modo, di qui a sabato, l’Inter si allenerà sempre alla mattina, compresa la rifinitura di sabato. Al termine della quale, scatterà il rompete le righe. Come d’abitudine, infatti, non ci sarà ritiro nemmeno per il derby con il Milan. L’appuntamento per Lautaro e soci sarà fissato la domenica mattina alla Pinetina. Solo nell’ultima riunione Chivu comunicherà ai suoi la formazione".
