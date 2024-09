Brutta partita dell'Inter che entra in campo quasi scarica nel derby. A portarlo a casa, meritatamente, è il Milan con il gol di Gabbia nel finale. Inter e Milan ora sono appaiate a 8 punti in classifica, Inzaghi dovrà rialzare subito la squadra, sabato c'è l'Udinese.

"Tutti aspettavano la solenne sculacciata dell’Inter campione, ulteriormente ingigantita dall’incrocio col City, al piccolo Diavolo, demolito dal Liverpool e immerso nelle polemiche, e invece ha vinto il Milan, a 750 giorni dall’ultimo successo nella stracittadina (3-9-22). Paulo Fonseca ha chiuso il rubinetto, dopo 6 derby targati Inter, e si è spalancato un futuro. Può scendere dalla graticola, perché il merito maggiore della vittoria è suo per come se l’è giocata. Con coraggio e intelligenza. I 4 attaccanti (4-2-4) hanno impedito ai nerazzurri di costruire come usano e, soprattutto, ha costretto i centrocampisti di Inzaghi a rinculare, perché ogni lancio rossonero metteva la difesa nerazzurra in inferiorità. Fonseca sapeva che l’Inter, con un giorno di recupero in meno, avrebbe pagato la fatica di Manchester. L’ha costretta a correre e, alla fine, l’ha infilzata", analizza La Gazzetta dello Sport.