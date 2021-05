Inter, da Oaktree milioni in arrivo per stipendi, rate cartellini e debiti con fornitori

Il fondo americano garantirà all'Inter un prestito per sistemare le pendenze, già oggi sono attese importanti novità

Andrea Della Sala

L'Inter sta per chiudere con il fondo americano, sono attese novità già nella giornata di oggi. Oaktree rileverebbe le quote di LionRock con un prestito iniziale per poi prendere, probabilmente, il controllo.

Come spiega Repubblica "Dovrebbe essere questo lo schema con cui il fondo Oaktree si prepara a trasferire alla lussemburghese HoldCo1 circa 275 milioni di euro, che saranno poi versati nelle casse della controllata Inter con un prestito soci o un aumento di capitale. Un meccanismo che consente di non gravare il club di ulteriori debiti, oltre ai 375 milioni di bond già collocati, da rifinanziare nel 2022. I soldi potrebbero servire anzitutto a liquidare la quota di Lion Rock, con il fondo americano pronto a entrare nel capitale dell'Inter come socio di minoranza col 31 per cento. I milioni in arrivo saranno preziosi anche per far fronte a tutte le spese che il club deve sostenere: stipendi arretrati, rate dei cartellini dei giocatori acquistati e debiti con i fornitori".

"Se Suning non sarà in grado di restituire a Oaktree l'importo finanziato (si parla di interessi al 9 per cento almeno) il gigante californiano dei prestiti a rischio potrebbe salire nel capitale del club nerazzurro fino al controllo. Un meccanismo simile a quello che ha portato Elliott a controllare il Milan. Non è quello che vuole il presidente interista Steven Zhang, che da tempo ribadisce di voler rimanere in sella. Le firme per chiudere l'operazione dovrebbero arrivare entro domani, giovedì, data indicata dall'ultima versione del term sheet stilato dalla banca Goldman Sachs, consulente del club nell'operazione. Ma chi è vicino alla trattativa invita alla prudenza: nulla è ancora chiuso. E resta in campo anche il fondo concorrente Bain Capital Credit, a sua volta in trattative con Suning", aggiunge il portale del quotidiano.