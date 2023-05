Fiorentina-Inter, Skriniar e Mkhitaryan in panchina per fare gruppo

Non hanno recuperato dai loro infortuni i giocatori nerazzurri ma Inzaghi li ha portati in panchina per stare vicino al resto della squadra

Nelle formazioni ufficiali della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter ci sono in panchina anche Skriniar e Mkhitaryan. I due giocatori non hanno recuperato dai rispettivi infortuni (lo slovacco si è operato per un problema alla schiena, l'armeno è stato vittima di una distrazione muscolare al retto anteriore .ndr). Inzaghi non li potrà quindi impiegare durante la partita.