Nerazzurri e monegaschi si sono affrontati pochi mesi fa nell'ultima giornata della prima fase di Champions League

Inter e Monaco si sono affrontati più volte, in gare ufficiali e amichevoli. Il primo incrocio risale agli ottavi di Coppa dei Campioni 1963/64: vittoria nerazzurra 1-0 all’andata a San Siro con gol di Nicola Ciccolo su un campo pesantissimo per la pioggia. Al ritorno, giocato a Marsiglia, l’Inter di Herrera — pur falcidiata dagli infortuni — vinse 3-1 grazie a una doppietta di Mazzola e a un gol di Suarez, conquistando una qualificazione memorabile.