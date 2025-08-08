Inter e Monaco si sono affrontati più volte, in gare ufficiali e amichevoli. Il primo incrocio risale agli ottavi di Coppa dei Campioni 1963/64: vittoria nerazzurra 1-0 all’andata a San Siro con gol di Nicola Ciccolo su un campo pesantissimo per la pioggia. Al ritorno, giocato a Marsiglia, l’Inter di Herrera — pur falcidiata dagli infortuni — vinse 3-1 grazie a una doppietta di Mazzola e a un gol di Suarez, conquistando una qualificazione memorabile.
Nerazzurri e monegaschi si sono affrontati pochi mesi fa nell'ultima giornata della prima fase di Champions League
Nel 1996/97 le due squadre si incontrarono in semifinale di Coppa Uefa: a Milano 3-1 per l’Inter (doppietta di Ganz e rete di Zamorano, gol di Ikpeba per i monegaschi), mentre al ritorno il Monaco vinse 1-0 con ancora Ikpeba a segno. Decisive le parate di Pagliuca, che permisero ai nerazzurri di approdare in finale.
In amichevole, l’ultimo precedente risale al 2022 a Ferrara: 2-2, con Monaco avanti 2-0 (Golovin, Ben Yedder) e rimonta interista firmata Gagliardini e Asllani, più una traversa di Lautaro.
L’ultimo confronto ufficiale è della scorsa stagione in Champions League: 3-0 per l’Inter a San Siro, con una tripletta di Lautaro Martinez che ha trascinato la squadra agli ottavi di finale.
