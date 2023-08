TS – Inter-Monza, la probabile di Inzaghi: due novità rispetto all’anno scorso, out Acerbi

Anche ieri si è allenato a parte Acerbi e ciò lascia pensare che il difensore ex Lazio non sia della partita. "Per quanto riguarda la formazione, tutto fa pensare che Simone Inzaghi possa confermare in toto gli undici titolari in campo a Ferrara contro l’Egnatia, anche perché Acerbi pure ieri si è allenato a parte. Questo anche perché l’allenatore è molto attento agli equilibri di spogliatoio: l’andamento del pre-campionato avrebbe consigliato di sfruttare la verve di Frattesi e Cuadrado che invece troveranno spazio in corso d’opera, così come Arnautovic (fondamentale che Thuram si sblocchi: un gol sarebbe manna per proseguire con meno ansia il suo periodo di adattamento al nostro calcio). L’Inter si presenterà quindi con due sole novità rispetto all’ultima stagione: oltre a Thuram, Sommer in porta. Difesa con Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne; Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo e capitan Lautaro con Thuram in attacco", commenta Tuttosport.