Gran gol da ex di Keita Balde a San Siro contro l'Inter . L'ex attaccante nerazzurro, autore del temporaneo 2-0 in favore del Monza, ha parlato così ai microfoni di Sky:

"Ero convinto di segnare oggi. A parte che è il mio compleanno (30 anni, ndr), ero convinto di segnare. Ho sbagliato la scelta di andare in Turchia dopo aver giocato in grandi club, ora voglio dare il massimo in Serie A e darò tutto fino a fine campionato. Segno sempre all'Inter? Conosco questo stadio, i difensori e qualche punto debole. Mi eccita giocare qui. Tornare in una big? Non si sa mai, quando sto bene vedono tutti quello che posso fare. Ora sono al Monza e farò di tutto fino alla fine".